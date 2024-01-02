Земфира анонсировала выход нового альбома и назвала Париж своим домом

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о скором выходе нового альбома. По словам исполнительницы, она считает новую пластинку классной. Земфира отметила, что после эмиграции хорошо живет, считает Париж своими домом и чувствует себя свободной.

Земфира поздравила своих слушателей с Новым годом, подчеркнув, что в 2024-м собирается дать большое количество концертов в разных странах мира. Она также отметила, что после эмиграции стала хорошо выглядеть. По словам певицы, она завидует слушателям нового альбома, с выходом которого не будет затягивать.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что ранее в Дубае отменили концерт Земфиры, который должен был состояться 23 декабря. По данным канала, официальными причинами этого стали не зависящие от сторон обстоятельства и неурожайная дата, однако на самом деле организаторы продали слишком мало билетов.