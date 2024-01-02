Беременная звезда «Дома-2» Алиана Устиненко снялась в откровенной фотосессии

«Это портфолио женщины по вызову?», «Позорище! Лучше бы с детишками сделала фотоссесию, чем себя на продажу выставлять», «И это почти мама троих детей. Ужас, куда смотрят мужчины в этой семье», «Ничего, что вас сын смотрит?», «Обсуждали две недели “голую” вечеринку. Вот вам, пожалуйста. Смотрите и наслаждайтесь», «Красиво, но после таких огненных фотографий стремновато на собрания в школу к сыну ходить», — возмутились подписчики Устиненко.