Беременная звезда «Дома-2» Алиана Устиненко снялась в откровенной фотосессии — пользователи Сети в шоке
Кто-то начинает год с составления списка планов, времяпрепровождения с родными и близкими, а кто-то — с эпатажных поступков. Так, бывшая участница народной телестройки Алиана Устиненко, которая сейчас носит под сердцем третьего ребенка, снялась в откровенной фотосессии.
«Врываемся в 2024-й дерзко. Уверена, что он изменит нашу жизнь на 180 градусов», — подписала провокационные снимки, опубликованные в инстаграме*, звезда «Дома-2».
Вот уж правда ворвалась, так ворвалась…
В комментариях под публикацией юзеры активно обсуждают поступок Алианы. Подавляющая часть пользователей Сети считает, что многодетной мамочке не стоило выставлять такие фото на всеобщее обозрение.
«Это портфолио женщины по вызову?», «Позорище! Лучше бы с детишками сделала фотоссесию, чем себя на продажу выставлять», «И это почти мама троих детей. Ужас, куда смотрят мужчины в этой семье», «Ничего, что вас сын смотрит?», «Обсуждали две недели “голую” вечеринку. Вот вам, пожалуйста. Смотрите и наслаждайтесь», «Красиво, но после таких огненных фотографий стремновато на собрания в школу к сыну ходить», — возмутились подписчики Устиненко.
Некоторые подписчики Устиненко выражают противоположное мнение:
«Ну да, если мама троих детей, значит фотки должны быть в халате и бигудях. Девочки, как бабушки на лавочке», «Красивое тело. Всем тем, кто завидует, после просмотра срочно на диету», «А мне нравится. Прям удивительно, как беременная женщина может быть так сексуально привлекательной».
Сама Алиана ответила на один из хейтерских комментариев так:
«Не переживайте, все мужчины этой семьи одобрили [фотоссесию]».
Раннее Алиана Устиненко рассказала, готова ли четырежды стать мамой.
* Запрещен в РФ.