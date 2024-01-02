Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына

47-летний лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков впервые сообщил имя младшего сына, который родился 7 декабря 2023 года. Мальчика назвали Эваном. В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнитель поделился новогодними снимками с женой Региной Бурд и четырьмя детьми Никой, Энджелом, Мироном и новорожденным сыном. На одежде ребенка было написано: «Первое Рождество Эвана 2023».

Алло-алло! Проверка связи! Все живы, здоровы? Как Новый Год встретили, рассказывайте? Мы вот семьей, как всегда. Но впервые в расширенном составе. В меню, кроме шампанского, теперь было и грудное молоко, — поделился Жуков.

Ранее Жуков сообщил о рождении пятого ребенка. 7 декабря у лидера группы «Руки Вверх!» и его супруги Регины Бурд родился сын. По этому поводу артист опубликовал селфи в медицинском костюме с наклейкой на груди «У меня родился сын». Лицо новорожденного Жуков не показал.