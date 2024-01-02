Киркоров заявил о появлении врагов

Певец Филипп Киркоров заявил, что у него немерено врагов
Певец Филипп Киркоров в своем поздравлении с Новым годом в Instagram* пожаловался на наличие врагов.
Киркоров признался, что друзей у него очень много, а врагов немерено, передает РИА «Новости».
В своей речи Киркоров сказал также, что «мы начинаем ценить самые элементарные вещи», когда «нас опускают с небес на землю».
Ранее СМИ сообщали, что руководители федеральных телеканалов после скандала, связанного с «голой вечеринкой», постарались в новогодних эфирах обойтись без Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской.