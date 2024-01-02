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Певец Филипп Киркоров заявил, что у него немерено врагов

Певец Филипп Киркоров в своем поздравлении с Новым годом в Instagram* пожаловался на наличие врагов.

Киркоров заявил о появлении врагов
© ТАСС

Киркоров признался, что друзей у него очень много, а врагов немерено, передает РИА «Новости».

В своей речи Киркоров сказал также, что «мы начинаем ценить самые элементарные вещи», когда «нас опускают с небес на землю».

Ранее СМИ сообщали, что руководители федеральных телеканалов после скандала, связанного с «голой вечеринкой», постарались в новогодних эфирах обойтись без Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской.

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