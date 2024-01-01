Киркоров опубликовал видео своего новогоднего тоста
Филипп Киркоров в микроблоге выложил видеоролик, где он в кругу друзей отмечает Новый год. Король российской поп-музыки произнес длинный праздничный тост, в котором подвел итоги прошедшего периода, пишет «Московский Комсомолец».
«Лично я, мои друзья, мы запомним этот год только с позитивной стороны, только с самыми добрыми чувствами. Жизнь – она разноплановая. Она была бы не интересна, если бы все было пресно, позитивно», - сказал певец.
Киркоров особо отметил, что завершившийся год открыл ему глаза на истинную сущность многих людей.
«К счастью, друзей у меня очень много. Врагов тоже немеряно, тоже их хватает», - резюмировал певец.
«Голая» вечеринка, которую устроила Настя Ивлеева, наделала много шума, когда фото и видео полуобнаженных звезд шоу-бизнеса попало в сеть. Провокационные кадры увидели в самых верхах, и дело приняло действительно серьезный оборот. В полной мере «санкции» коснулись Филиппа Киркорова, его экстренно вырезали из всех заранее снятых новогодних шоу и отменили выступления.