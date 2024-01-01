Бузова прокомментировала слухи о сближении с Давой

«В одну реку действительно дважды не входят, и знаете почему? Потому что река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую. Поэтому второй раз вы входите уже в новую реку. Вот так я отношусь к этой поговорке. В этом мире меняется все», — прокомментировала Бузова слухи о воссоединении с экс-возлюбленным.