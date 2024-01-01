Бузова прокомментировала слухи о сближении с Давой
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью Давид Манукян).
В беседе с изданием Бузова подтвердила, что ей удалось пообщаться с Давой во время съемок шоу «Сокровища императора» в Китае, где она была ведущей, а он — участником.
«В одну реку действительно дважды не входят, и знаете почему? Потому что река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую. Поэтому второй раз вы входите уже в новую реку. Вот так я отношусь к этой поговорке. В этом мире меняется все», — прокомментировала Бузова слухи о воссоединении с экс-возлюбленным.
25 ноября Даву заметили на концерте Бузовой, где он вручил ей цветы, а она пошутила про бывшего ухажера. Позже певец Филипп Киркоров признался в попытках свести Бузову с Манукяном на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае.
В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с Манукяном. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила фанатов не задавать ей вопросов об их отношениях.