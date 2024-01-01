В новогоднем эфире «Первого канала» прозвучала песня на украинском языке
Донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил композицию на украинском языке. Мужчина спел песню совместно с певицей Дарьей Фрэй.
«Слышишь ZOV — загремело сумраком. Это „калибры“ летят призраками, врачами больного украинства <…> Расскажи тому ляху о москале, передай ему каждое слово: это мой дом, это мой Крым, моя земля!» — говорится в тексте песни «Пливе кача», что переводится как «плывет утка».
В тексте песни автор осуждает действия солдат ВСУ. Он также упоминает, что забирает у украинцев «мову».