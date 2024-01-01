«Слышишь ZOV — загремело сумраком. Это „калибры“ летят призраками, врачами больного украинства <…> Расскажи тому ляху о москале, передай ему каждое слово: это мой дом, это мой Крым, моя земля!» — говорится в тексте песни «Пливе кача», что переводится как «плывет утка».