«Мира и равновесия в душах!»: Хазанов пожелал россиянам покоя в новом году
Геннадий Хазанов сказал в эфире НСН, что главным событием 2023 года для него стало открытие после пятилетнего перерыва исторического здания Театра эстрады.
Знаменитый юморист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью НСН назвал главное событие 2023 года и дал напутствия на новый год.
«Год у меня выдался очень насыщенным, для меня он связан с тем, что после пятилетнего перерыва открылся Московский театр эстрады, где я работаю уже 26 лет. Наступающий 2024 год должен обязательно принести нам всем мирное небо, равновесие в душах и покой в головах», - сказал Хазанов.
В конце октября 2023 года историческое здание Театра эстрады на Берсеневской набережной было открыто после комплексной реставрации. Геннадий Хазанов ранее рассказывал на пресс-конференции в НСН, что изменилось в его театре после реконструкции.