Хазанов пожелал россиянам покоя в новом году

«Год у меня выдался очень насыщенным, для меня он связан с тем, что после пятилетнего перерыва открылся Московский театр эстрады, где я работаю уже 26 лет. Наступающий 2024 год должен обязательно принести нам всем мирное небо, равновесие в душах и покой в головах», - сказал Хазанов.