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Пенкин признался, на что потратил гонорар

Сергей Пенкин решил с размахом отметить получение звания заслуженного артиста России. Он потратил весь гонорар за концерт на угощение для зрителей. Публику угощали ягодами и фруктами, колбасной и сырной нарезкой и наливали шампанское. Об этом сам певец рассказал журналистам портала prozvezd.info.

Пенкин признался, на что потратил гонорар
© РИА Новости

«На самом деле я так частенько делаю: попутчикам в самолетах и поездах наливаю напитки покрепче, чтобы поездка проходила веселее. Но строго слежу, чтобы не напивались и не буянили. А после шоу по бокальчику игристого — в этом ничего плохого нет! Только помните, что чрезмерно любой алкоголь употреблять не стоит, так как это опасно и вредно для здоровья», — уточнил он.

Заслуженным артистом Пенкин стал в начале декабря уходящего года.

До этого Сергей Пенкин рассказал, что его стали редко приглашать на телевизионные проекты. Он предположил, что причиной может быть непонимание его музыки.

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