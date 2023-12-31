Пенкин признался, на что потратил гонорар
Сергей Пенкин решил с размахом отметить получение звания заслуженного артиста России. Он потратил весь гонорар за концерт на угощение для зрителей. Публику угощали ягодами и фруктами, колбасной и сырной нарезкой и наливали шампанское. Об этом сам певец рассказал журналистам портала prozvezd.info.
«На самом деле я так частенько делаю: попутчикам в самолетах и поездах наливаю напитки покрепче, чтобы поездка проходила веселее. Но строго слежу, чтобы не напивались и не буянили. А после шоу по бокальчику игристого — в этом ничего плохого нет! Только помните, что чрезмерно любой алкоголь употреблять не стоит, так как это опасно и вредно для здоровья», — уточнил он.
Заслуженным артистом Пенкин стал в начале декабря уходящего года.
До этого Сергей Пенкин рассказал, что его стали редко приглашать на телевизионные проекты. Он предположил, что причиной может быть непонимание его музыки.