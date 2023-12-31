Семенович рассказала о несостоявшемся романе с Басковым

Анна Семенович в шоу «Дуэты» рассказала, что у них с Басковым мог бы быть роман.

Басков заявил, что три года назад предлагал Анне встречаться. Но, по словам артистки, в итоге певец ее все же предпочел другую женщину, пишет gazeta.ru.

«Вот такой вот Басков — поматросил и бросил! Ветреный блондин», — отметила Семенович.

Николай озвучил иную версию несложившихся отношений. Он сказал, что именно Анна выбрала тогда другого мужчину.

«Она мне позвонила и говорит: «Слушай, в меня такой парень влюбился! Моложе тебя. Слушай, а может, он – моя судьба? Мы-то с тобой все время еще успеем», — сообщил Басков.