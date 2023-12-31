Жасмин пожаловалась на наследственную предрасположенность к полноте
Жасмин особенно сложно сидеть на диетах и придерживаться правильного питания, поскольку в ее семье по женской линии имеется генетическая предрасположенность к полноте. Об этом заслуженная артистка России рассказала журналистам 5-tv.ru
Мама и бабушка певицы отличались пышными формами.
«Для меня это очень сложно. Мне надо постоянно заниматься спортом, держать себя в руках, в рамках еды, правильного питания. Мне всегда вдвойне тяжелее, но это тоже вырабатывает характер! Поэтому ничего страшного. Всем нам, женщинам, тяжело», — призналась Жасмин.
Жасмин всегда завидовала своему брату, который пошел в отца – ему не приходится ни в чем себя ограничивать.
«Я всегда на него смотрю и думаю: «Ох, какой ты! Стройный! Красивый!» — отметила она.
Российская исполнительница Жасмин была популярна в начале нулевых. За свое творчество она была награждена девятью премиями «Золотой граммофон» и получила статус заслуженной артистки России и Дагестана. Однако в последние годы она очень мало выступает.