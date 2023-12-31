Жасмин пожаловалась на наследственную предрасположенность к полноте

«Для меня это очень сложно. Мне надо постоянно заниматься спортом, держать себя в руках, в рамках еды, правильного питания. Мне всегда вдвойне тяжелее, но это тоже вырабатывает характер! Поэтому ничего страшного. Всем нам, женщинам, тяжело», — призналась Жасмин.