Комик Харламов иронично отозвался о "голой" вечеринке Ивлеевой

Комик Гарик Харламов пошутил над участниками так называемой «голой» вечеринки Ивлеевой в шоу «Кстати».

Он заметил, что многие артисты, публично извиняясь, оправдывались тем, что не знали о формате вечеринки и думали, что на короткий срок посетят некий «утренник». Однако мероприятие, по словам комика, длилось пять часов.

«Даже Собчак извинилась. Но по сравнению со спектаклями ее мужа это был действительно утренник», — сказал Харламов.

Муж Ксении Собчак — театральный режиссер Константин Богомолов. Он известен провокационными постановками. На его премьерах недовольные зрители зачастую массово уходили из зала.

После вечеринки Ивлеевой в московском клубе, куда известные гости пришли в полуобнаженном виде, начался скандал. В итоге Ивлеевой и многим гостям пришлось извиняться.