Бородина ответила, отвернется ли от Орловой после «голой» вечеринки

Телеведущая Ксения Бородина опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отвернется от бывшей коллеги по «Дому-2» и близкой подруги Ольги Орловой после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

© olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Один из поклонников спросил, отвернется ли Бородина после вечеринки. Телеведущая ответила, что нет, однако ее сильно возмутил вопрос.

«Вы когда такое спрашиваете, у вас что в голове? Вы считаете, что я могу послать своего близкого человека из-за такого? Вы в своем уме? Или вы по себе судите?» — отметила звезда.

Бородина и Орлова являются давними подругами. В мае 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой.

В сентябре Орлова опровергла, что Бородина доминирует в их дружбе. Она объяснила, что доминирование в отношениях возникает тогда, когда один не воспринимает другого как себе равного. Она считает, что такое поведение также появляется, когда между людьми есть соревнование, или когда один самоутверждается перед другим.

По словам Орловой, она и Бородина «давно все доказали себе и другим». Она назвала подругу «тонким и ранимым цветком».