Чеботина и Шуфутинский пострадали от последствий вечеринки Ивлеевой

«Мнение народа было услышано государством: в короткие сроки федеральные каналы вырезали „голышей“ из новогодних эфиров. На это были стянуты колоссальные силы — редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно», — написала она.