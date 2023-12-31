Чеботина и Шуфутинский пострадали от последствий вечеринки Ивлеевой
Неожиданно увеличился список звезд, которых коснулись негативные последствия «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Пострадали Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский.
Как информирует «Московский Комсомолец», Михаил и Филипп записали совместный дуэт, который должны были исполнить в праздничном эфире.
Однако Киркорову на телевидении объявлен бойкот, так что нового хита не будет. Равно как и совместного выступления с Чеботиной.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что общественность потребовала объявить бойкот всем, кто присутствовал на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор».
«Мнение народа было услышано государством: в короткие сроки федеральные каналы вырезали „голышей“ из новогодних эфиров. На это были стянуты колоссальные силы — редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно», — написала она.