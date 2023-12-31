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Кушанашвили высказался по поводу гостей вечеринки Ивлеевой

Отар Кушанашвили в итоговом выпуске авторского YouTube-шоу «Каково?!» поделился своим мнением о Насте Ивлеевой и ее пресловутой вечеринке.

«Ивлеева — из простой семьи, она ролевая модель для девчонок из Воркуты, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у нее. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», —заявил журналист.

Также он саркастически высказался об извинения желающих обелить себя звезд, пишет СтарХит.

Чехова поддержала Ивлееву

Филипп Киркоров в своем видео отметил, что он получил приглашение на мероприятие, о характере которого не догадывался, находился там всего несколько минут и сразу уехал.

«Про Филиппа я скажу отдельно. Несколько слов про его способность мимикрировать: это всем хамелеонам хамелеон», - констатировал Кушанашвили.

Посмеялся он и над Лолитой, сообщившей, что она собиралась на арт-выставку.

«Туда именно так у нас и ходят!»

Кушанашвили отметил, что российские знаменитости пытаются копировать стиль жизни западных звезд.

«Они не понимают и забывают, что мы живем в России, которая не любит, когда люди щеголяют богатством», - констатировал он.

Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в откровенном виде.

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