Поклонники переживают за Борисову: у телеведущей трясутся руки

Дана Борисова приняла участие в записи новогоднего шоу и неприятно удивила публику. Было заметно, что у нее сильно дрожат руки. Дане даже пришлось держать микрофон двумя руками. При этом она была абсолютно трезвой, пишет Экспресс Газета.

Видимо, развившийся тремор рук связан с тем, что Борисова страдает серьезным психическим заболеванием. У нее биполярное расстройство в тяжелой форме. Кроме того, ранее она страдала от алкогольной и наркотической зависимости, что сказалось на ее здоровье. Болезнь и необходимость принимать серьезные препараты привели к такому состоянию

Ранее парикмахер-стилист Александр Данилов пожаловался в полицию на телеведущую Дану Борисову. Борисова в социальных сетях заявила, что парикмахер якобы сжег ей волосы. Сам Данилов утверждает, что телеведущая у него действительно была, однако пришла на процедуры уже с испорченными волосами.