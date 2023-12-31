Историк моды дал советы по нарядам на Новый год
Александр Васильев рассказал, в чем следует встречать наступающий Новый год.
«Лучше всего встретить Новый год в тканях, которые отражают свет. Каждый Новый год для нас - самый большой праздник в году, это новая веха, новые надежды, новая любовь, новые встречи, новые проекты. Для того, чтобы Новый год встретить хорошо, я всем рекомендую, особенно дамам, носить ткани с отражающим свет эффектом: парчу, люрекс, блестки, бисер. Старайтесь выбрать вещи, которые идут вам по тону и которые создают вам хороший румянец», - посоветовал Васильев.
Как объяснил он журналистам РИА Новости, нельзя забывать, что каждому человеку подходит определенная цветовая гамма.
«Это зависит от цвета ваших глаз, волос, цвета вашей кожи».
Обратил внимание Васильев и на один деликатный момент. Как правило, люди, отмечая этот праздник, проводят значительное время за столом, уставленным различными блюдами.
«Старайтесь также помнить, что между платьем и женщиной должна быть дистанция. Не носите ничего облегающего, особенно в новогодний вечер», - посоветовал Васильев.
Также модельер высказался о самой актуальной обуви в новом году.
«Обувной мир постоянно меняется. Если раньше женщины стремились быть на высоте и носили каблуки, то сегодня они оценивают комфорт и стабильность. Ботинки челси, ставшие популярными среди современных женщин, отличаются небольшим каблуком, удобной подошвой и высоким уровнем комфорта».