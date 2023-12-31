Историк моды дал советы по нарядам на Новый год

«Лучше всего встретить Новый год в тканях, которые отражают свет. Каждый Новый год для нас - самый большой праздник в году, это новая веха, новые надежды, новая любовь, новые встречи, новые проекты. Для того, чтобы Новый год встретить хорошо, я всем рекомендую, особенно дамам, носить ткани с отражающим свет эффектом: парчу, люрекс, блестки, бисер. Старайтесь выбрать вещи, которые идут вам по тону и которые создают вам хороший румянец», - посоветовал Васильев.