Собчак рассказала, что ее участие в нескольких корпоративах отменили

Ксения Собчак через неделю после вечеринки Насти Ивлеевой рассказала, чем обернулся для нее поход к на скандальное мероприятие. Как оказалось, с ней расторгли договоры на ведение нескольких новогодних празднеств, пишет «Комсомольская Правда».

Ксения сообщила, что у нее неожиданно освободилось время, которое она решила посвятить семье. Дома она с супругом и сыном нарядили красавицу елку, фотографию которой Собчак выложила в микроблоге.

«Наряжали всей семьей. У меня отменилось три корпоратива по понятным причинам. Зато Платон счастлив - мы дома, за окном снег, а в доме радость», - подписала она снимок.