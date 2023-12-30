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Концертный директор рассказал о проблемах звезд после «голой» вечеринки

История с посещением вечеринки Насти Ивлеевой, после которой многие артисты вызвали на себя огонь общественного осуждения, помимо репутационных потерь принесет им и потери финансовые.

Концертный директор рассказал о проблемах звезд после «голой» вечеринки
© РИА Новости

Их номера исчезают из новогодних программ и корпоративов.

Концертный и театральный директор, композитор Александр Бениш рассказал журналистам «Московского Комсомольца» о ситуации в отечественном шоу-бизнесе. По его словам, топ исполнителей в России сегодня — это Шаман, Лепс, Стас Михайлов, у них ничего не изменилось. Сложнее обстоят дела у Киркорова.

«Я не знаю его финансовую ситуацию, но артисты высшего эшелона, как правило, скорее откажутся от корпоративов, если им не подтвердят запрашиваемую сумму, но на демпинг не пойдут. Потом не поднимешься», - объяснил Бениш.

Эпицентр выступлений отечественных звезд переместился за рубеж. В России затевать шикарные празднества сейчас не корректно. Нона зарубежных курортах состоятельные россияне не стесняются демонстрировать свой финансовый уровень

«Туда и летают наши звезды, там выступают, все у них в этом плане неплохо», - отметил композитор.

«Голая вечеринка» в которой принимал участие Филипп Киркоров, как ни странно, позитивно отразилась на финансовой дисциплине артиста. Так, певец оперативно погасил задолженность по налогам, которая составляла более чем 12 млн рублей.

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