Ивлеева отреагировала на обстрел Белгорода

Блогер Анастасия Ивлеева выразила свои соболезнования пострадавшим от обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По последним официальным данным, пострадали свыше 108 человек.

ВСУ нанесли удар по Белгороду при помощи ракет с кассетной частью. ПВО РФ смогла сбить большую часть снарядов, однако часть из них все же упала в центре города. В результате теракта погибли 14 человек, 108 пострадали. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU.