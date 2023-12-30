Янголенко из «Пацанок» инсценировала собственную смерть

Сообщения о смерти «пацанки» Дианы Янголенко появились в СМИ 22 декабря, но официальных подтверждений не было. Писали, что девушка погибла от злоупотребления алкоголем и наркотиками. Ранее Диана признавалась, что у нее есть эти пагубные пристрастия.

© Телеграм

После шоу, судя по всему, Диана вернулась к прежнему образу жизни, пишет СтарХит.

«Я прочитала о том, что схавала… Там летальность 90 %…» — говорилось в последнем сообщении девушки в социальных сетях.

Однако, как оказалось, Диана уже «хоронила» саму себя несколько лет назад. Так что многие отказывались верить в трагедию, учитывая скандальную репутацию Дианы. .

И действительно, лже-умершая «воскресла» и сама записала видеоролик с кладбища. Диана возлагает цветы на собственную могилу. Она объяснила, почему решилась на такую пугающую инсценировку.

«Эта история о том, что нужно ценить то, что ты имеешь, в первую очередь. Эта история была о том, как пагубно может отразиться история употребления запрещенных веществ, к чему это все вообще может привести. Огромная рекомендация: цените, любите, делайте и не позволяйте такой ужасной вещи как наркотики поместить вас сюда» - сказала Диана.