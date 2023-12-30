Киркоров срочно погасил долги по налогам

Филипп Киркоров на фоне последствий скандальной вечеринки оперативно рассчитался с налоговой задолженностью. Еще совсем недавно за поп-королем отечественной эстрады числилась изрядная сумма.

«Комсомольская Правда» сообщает, что на период 25 декабря 2023 года за певцом числилась налоговая задолженность в размере 12 323 675,13 рублей. Из них налог на недвижимость составил 7 347 939 рублей, транспортный — 253 709 рублей, земельный — 253 709 рублей, а также налог в связи с упрощенной системой налогообложения — 3 386 391 рубль.

Сейчас в интернете уже появились данные о том, что Филипп Бедросович с государством полностью рассчитался.

На прошлой неделе Филипп посетил «голую» вечеринку Насти Ивлеевой. И, хотя исполнитель уже принес свои извинения, утверждая, что оказался на мероприятии случайно, ему пришлось столкнуться с настоящим бойкотом.