Катя Лель: «Я чуть не сошла с ума от счастья»

«Я просто поняла, что это все со мной, это в моей жизни. Ты просто просыпаешься знаменитым, понимаете? Когда говорят: «Ты просто проснулся знаменитым». Ты это не купишь ни за какие деньги, ты это не пропиаришь, ты это не выдумаешь. Они просто это делают за тебя. Это их выбор. И это чудо», — сказала певица.