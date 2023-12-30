Катя Лель: «Я чуть не сошла с ума от счастья»
В ноябре трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный» неожиданно попал в топ на музыкальном стриминговом сервисе Spotify.
Сама песня вышла в свет около 20 лет назад, рассказывают news.ru.
Катя Лель заявила, что до сих пор не может поверить, что люди по всему миру слушают и поют эту песню. По словам артистки, это является настоящим чудом.
«Я просто поняла, что это все со мной, это в моей жизни. Ты просто просыпаешься знаменитым, понимаете? Когда говорят: «Ты просто проснулся знаменитым». Ты это не купишь ни за какие деньги, ты это не пропиаришь, ты это не выдумаешь. Они просто это делают за тебя. Это их выбор. И это чудо», — сказала певица.
Певица Катя Лель рассказала, что ее гонорар за концерты вырос в пять раз после успеха хита «Мой мармеладный», передает Пятый канал.