Меладзе закрыл долги перед налоговой

Валерий Меладзе в последние дни уходящего года погасил все свои долги перед налоговой инспекцией. В начале декабря долг Меладзе перед ФНС вырос более чем в 6 раз за три недели — с 275 тысяч до 1 749 326 рублей.

Теперь артист обезопасил себя от лишних вопросов. Тем более, что, как пишут news.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, в России у Меладзе остался действующий бизнес. Это фирма «Вантаж», которая занимается арендой и управлением недвижимостью и приносит 28-30 миллионов чистой прибыли ежегодно. Кроме того, исполнитель продолжает выступать на корпоративах и частных вечеринках.

При этом Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его творчества в России и направить эти деньги в пользу государства, в том числе на поддержку бойцов в зоне спецоперации.