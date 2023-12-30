Буланова поделилась семейным снимком

Татьяна Буланова и бизнесмен Валерий Руднев сыграли свадьбу полгода назад. Валерий моложе певицы на 19 лет, что дало повод хейтерам для злословия в интернете. По словам звезды, Валерий покорил ее своей чуткостью и уважительным отношением. Об этом пишет Экспресс Газета.

Руднев сделал супруге шикарный свадебный подарок – ресторан в Санкт-Петербурге за 50 миллионов рублей. Они занимаются заведением вдвоем. Но в последнее время Татьяна перестала выкладывать совместные фотографии в социальную сеть. Это сразу же отметили злопыхатели, которые начали судачить о том, что брак певицы потерпел крах

Instagram (организация запрещена в России)*

И вот Буланова поставила всех недоброжелателей на место. Она выставила снимок с любимым мужем. Пара светится от счастья.

Для Татьяны Булановой это не первый брак. У нее есть двое детей от предыдущих отношений. Старший сын певицы рассказывал, что одобряет выбор матери. По его словам, у него сложились хорошие отношения с ее избранником.