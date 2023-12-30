Названы артисты, которые заменят Киркорова и Лолиту в новогоднем шоу

1 января состоится традиционно запланированное новогоднее шоу. Филипп Киркоров и Лолита Милявская, ранее заявленные как участники, из числа артистов исключены. Это произошло из-за их участия в печально известной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Теперь на Live Арена зрители увидят Люсю Чеботину, Хабиба и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов «остаются без изменений», пишет «Российская газета» со ссылкой на сайт площадки. Вести вечер будет Федор Фомин.

Мероприятие пройдет в классическом варианте, в виде новогоднего концерта.