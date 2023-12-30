Названы артисты, которые заменят Киркорова и Лолиту в новогоднем шоу
1 января состоится традиционно запланированное новогоднее шоу. Филипп Киркоров и Лолита Милявская, ранее заявленные как участники, из числа артистов исключены. Это произошло из-за их участия в печально известной вечеринке Анастасии Ивлеевой.
Теперь на Live Арена зрители увидят Люсю Чеботину, Хабиба и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов «остаются без изменений», пишет «Российская газета» со ссылкой на сайт площадки. Вести вечер будет Федор Фомин.
Мероприятие пройдет в классическом варианте, в виде новогоднего концерта.
Ранее российские знаменитости были вынуждены извиняться за свое участие в вечеринке Almost Naked, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Несколько общественников раскритиковали артистов за «неподобающий дресс-код» и даже написали иск в прокуратуру.