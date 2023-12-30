Барецкий рассказал про кражу телефона, который подарила ему Собчак

– Некоторые написали, что я его потерял, но нет, у меня его «подрезали», ну то есть украли, – рассказал «МК» сам Барецкий. – Это было вечером, я там вел корпоратив. Наверное, повесил пиджак, а трубка в кармане была. Пошел на сцену, а телефон-то у меня приметный, весь в стразах Сваровски! Сразу видно, что дорогой. Я позже обнаружил, что его нет. Стал искать. Понял, что украли. Сначала даже погрешил на самого Басту, но потом думаю: что, у него денег, что ли, не хватает? Хотя мой телефон оценивается в миллион рублей, а еще именной – на нем выгравирована моя фамилия и имя. Хотел даже вознаграждение объявить в пятьсот тысяч нашедшему. Обратился в полицию, написал заявление. Там у меня есть знакомые, которые через спутник вычислили этот телефон, а где-то через два дня мне вернули.