Шоумен Барецкий рассказал про кражу телефона, который подарила ему Собчак
Украденный в одном из столичных клубов в центре Москвы у шоумена Стаса Барецкого телефон со стразами ценой в …
Украденный в одном из столичных клубов в центре Москвы у шоумена Стаса Барецкого телефон со стразами ценой в миллион рублей ему подарила Ксения Собчак.
Как выяснил “МК”, неприятный инцидент произошел на днях в клубе музыканта Басты в Нижнем Сусальном переулке. Прямо в заведении неизвестный украл у Барецкого очень дорогой, именной телефон “Айфон 11”.
– Некоторые написали, что я его потерял, но нет, у меня его «подрезали», ну то есть украли, – рассказал «МК» сам Барецкий. – Это было вечером, я там вел корпоратив. Наверное, повесил пиджак, а трубка в кармане была. Пошел на сцену, а телефон-то у меня приметный, весь в стразах Сваровски! Сразу видно, что дорогой. Я позже обнаружил, что его нет. Стал искать. Понял, что украли. Сначала даже погрешил на самого Басту, но потом думаю: что, у него денег, что ли, не хватает? Хотя мой телефон оценивается в миллион рублей, а еще именной – на нем выгравирована моя фамилия и имя. Хотел даже вознаграждение объявить в пятьсот тысяч нашедшему. Обратился в полицию, написал заявление. Там у меня есть знакомые, которые через спутник вычислили этот телефон, а где-то через два дня мне вернули.
– Так кто все-таки украл?
– Пока не буду говорить, ну, в общем, друг Басты. Там в клубе много было народу, он и воспользовался. Наверное, хотел продать его, телефон же именной и подключен к специальной системе. И продать на рынке его было очень нереально. Конечно, у меня есть еще телефоны, но этот подарочный и дорог мне! Ксения Собчак в прошлом году на мое 50-летие, 8 марта, подарила. Так что сейчас он со мной.