Московский клуб могут закрыть на три месяца после "голой вечеринки"

Роспотребнадзор заявил, что московский клуб Mutabor, в котором прошла «почти голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, может закрыться на 90 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Отмечается, что клуб был привлечён к административной ответственности за нарушения по статье 6.6. КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах: столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

«Санкция вменяемой организации статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток», — рассказали в правоохранительных органах.

Там также добавили, что предписание от Роспотребнадзора в отношении Mutabor появилось ещё до проведения вечеринки Ивлеевой. В данный момент клуб закрыт, а запланированное новогоднее мероприятие было перенесено на февраль.