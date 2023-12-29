Киркоров появился на шоу Плющенко
Российский певец Филипп Киркоров впервые появился на публике после скандала с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой — он посетил ледовое шоу Евгения Плющенко «Русалочка». Об этом сообщает Telegram-канал SHOТ.
Отмечается, что во время мероприятия певец вышел на лёд, чтобы передать цветы телеведущей и продюсеру Яне Рудковской. Затем Киркоров сразу покинул ледовое шоу. Разговаривать с журналистами певец не стал.
Помимо этого, в сети также появились кадры с визитом Киркорова на шоу. На них можно увидеть, как певец разговаривает с Рудковской и передаёт ей большой букет цветов. После Киркоров сделал несколько совместных фотографий с телеведущей и поспешно вышел из зала.
Напомним, что 22 декабря в московском клубе Mutabor прошла закрытая вечеринка Анастасии Ивлеевой. Дресс-код мероприятия предполагал полуобнажённый вид гостей. На этой вечеринке присутствовало несколько российских звёзд, в числе которых был и Филипп Киркоров. Позже в клуб пришли с проверкой силовики.