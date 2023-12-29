Киркоров появился на шоу Плющенко

Российский певец Филипп Киркоров впервые появился на публике после скандала с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой — он посетил ледовое шоу Евгения Плющенко «Русалочка». Об этом сообщает Telegram-канал SHOТ.

Отмечается, что во время мероприятия певец вышел на лёд, чтобы передать цветы телеведущей и продюсеру Яне Рудковской. Затем Киркоров сразу покинул ледовое шоу. Разговаривать с журналистами певец не стал.

Помимо этого, в сети также появились кадры с визитом Киркорова на шоу. На них можно увидеть, как певец разговаривает с Рудковской и передаёт ей большой букет цветов. После Киркоров сделал несколько совместных фотографий с телеведущей и поспешно вышел из зала.