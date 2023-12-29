Рыцарский орден обвинил Шнурова в пропаганде асоциального образа жизни

Глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подал иск в Замоскворецкий суд Москвы в отношении фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова и компании Google. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

По мнению истца, своими действиями Шнуров пропагандирует асоциальный образ жизни и неуважение к обществу. В свою очередь, компания Google занимается распространением деятельности певца через площадку YouTube. В качестве компенсации морального вреда Морозов запросил взыскать с ответчиков 10 миллионов рублей.