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Стали известны подробности нового сезона «Голос»

Пресс-служба Первого канала раскрыла подробности нового сезона музыкального шоу «Голос». Об этом сообщает РИА «Новости».

Стали известны подробности нового сезона «Голос»
© ТАСС

Отмечается, что 12-ый сезон шоу выйдет в эфир 19 января, сразу после вечерней программы «Время». Наставниками проекта будут Полина Гагарина, Антон Беляев, Владимир Пресняков и певица Zivert. При этом ведущей шоу снова стала Яна Чурикова.

Всего в прослушиваниях примут участие 128 претендентов из России и ближнего зарубежья. Правила шоу останутся без изменений — каждый наставник должен будет собрать команду из 12 человек, после чего вокалисты должны будут пройти несколько этапов на выбывание.

Ранее блогер Саша Квашеная рассказала о том, что провалила кастинг в шоу «Голос».

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