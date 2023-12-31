Лолите предложили работу после скандала с «голой» вечеринкой

Журналисты казанского портала 116.ru решили пригласить российскую певицу Лолиту Милявскую на корпоратив на фоне отмены ее концертов после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка не сразу приняла предложение, но все же согласилась выступить.

Это коллектив, 11 человек. Аппаратура, билеты, для вас геморрой. И не думаю, что есть билеты на поезд, — ответила певица.

При этом артистка подтвердила, что сейчас ее график значительно освободился. Кроме того, Лолита призналась, что ее удивило предложение.

Даже удивляюсь вам. Конечно, всё пройдет. Даже просто спасибо за предложение, — добавила артистка.

Ранее газета KP.RU со ссылкой на источники сообщила, что холдинг ВГТРК и Первый канал приняли решение убрать из эфиров участников «голой» вечеринки певца Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. В свою очередь телеканал НТВ решил сильно урезать показ этих звезд на своих шоу, поскольку полностью убрать их из телеэфира не представляется возможным — они являются главными ведущими двух программ. Похожие меры принял телеканал ТНТ, уточняет издание.