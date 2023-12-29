Гарик Харламов написал письмо к Деду Морозу и высмеял свой развод с Асмус

"Короче, это я, мужик из навигатора, давай подарок. Подари мне умение заключать брачный договор. Я только сейчас понял, что [не умею] писать ручкой. Я больше не хочу быть чушпаном и хочу пришиться", - написал Харламов.

Комик также пошутил, что хочет ходить в туалет в одно и то же время, чтобы "не было сюрпризов". К тому же, Харламов вспомнил, что Дед Мороз живет уже достаточно долго. В связи с этим юморист попросил сказочного персонажа порекомендовать ему хорошего уролога. Помимо этого, комик попросил никогда не потеть, не знать песню Инстасамки "За деньги да", а также стать президентом Коста-Рики и арбуз. Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в 2020 году. От артистки у шоумена есть дочь Анастасия.