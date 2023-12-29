Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова попала в больницу

В последнее время все больше новостей о госпитализации знаменитостей — в преддверии Нового года не все выдерживают жесткий гастрольный график, огромное количество съемок, да и простое напряжение от подведения итогов и всего пережитого за последние 12 месяцев. Сегодня с печальным известием обратилась к поклонниками и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова.

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Она призналась, что долгое время не выходила на связь, поскольку уже несколько недель борется с гриппом А. Болезнь настолько одолела актрису, что ее даже пришлось госпитализировать — только в больнице ей помогли прийти в себя и вернуться к жизни.

По словам Даши, она впервые столкнулась со столь высокой температурой, а вдобавок пострадали от недуга и все ее близкие. Сейчас Мельникова на финальном этапе лечения.

«Таких температур я даже и не ведала еще. И, главное, никого не миновало в семейном кругу. Так что, если на НГ не хотите быть холодцом, а все же уплетать его (обожаю, кстати), носите маски, что ли… И берегите себя. Как можете», — написала она в личном Telegram-канале.