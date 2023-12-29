Юрий Назаров пожаловался, что Пугачева общается не с той компанией

Актер Юрий Назаров в разговоре с aif.ru пожаловался, что певица Алла Пугачева общается не с теми людьми.

"Почему Алла Борисовна выбрала такую вонючую компанию? Это ведь ее выбор. Я знаком с разными россиянами. Михайло Васильевичем Ломоносовым, Александром Сергеевичем Пушкиным, Федором Ивановичем Тютчевым – масса у меня таких знакомств", - возмутился Назаров.

По мнению артиста, тесное знакомство с российскими классиками не позволяет ему относиться к россиянам как к "быдлу". Назаров заявил, что в отличие от Пугачевой не поддерживает общение с людьми, которые позволяют себе с презрением относиться к русскому народу.

"И поэтому встает вопрос, как в том детском стишке: "О куча, чья ты, отзовись!" Не из этого ли ты ряда сама, родненькая моя?" - резюмировал актер.