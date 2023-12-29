Стало известно, кто заменил Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет все!"

Найдена "замена" "отмененному" по понятной причине Филиппу Киркорову в фантастической комедии "Иван Васильевич меняет все!". Российская газета

К касту ремейка комедии Леонида Гайдая присоединился звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый, который сыграл в предстоящем проекте французского короля Людовика XVI. Lenta.ru

Ранее телеканал ТНТ убрал изображение Киркорова с постера фильма «Иван Васильевич меняет все». На месте певца появился портрет шоумена Павла Воли. Изменения произошли на фоне ситуации с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовал Киркоров. News.ru