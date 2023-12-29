Стало известно, кто заменил Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет все!"

Найдена "замена" "отмененному" по понятной причине Филиппу Киркорову в фантастической комедии "Иван Васильевич меняет все!". Российская газета
К касту ремейка комедии Леонида Гайдая присоединился звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый, который сыграл в предстоящем проекте французского короля Людовика XVI. Lenta.ru
Ранее телеканал ТНТ убрал изображение Киркорова с постера фильма «Иван Васильевич меняет все». На месте певца появился портрет шоумена Павла Воли. Изменения произошли на фоне ситуации с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовал Киркоров. News.ru
27 декабря гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что финал фильма начали переснимать. По ее словам, пересъемка необходима для того, чтобы сделать картину более «острой и интересной». Газета.Ru