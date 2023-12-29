Рэпер Vacío оспорил штраф за пропаганду ЛГБТ* на «голой» вечеринке

Рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) обжаловал административный штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, который он получил после участия в «почти голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

Напомним, что исполнитель пришел в московский клуб «Мутабор» в носке на половом органе. После этого он извинился за свое поведение, отметив, что «оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое для страны время». Он подчеркивал, что не поддерживает и не хотел своими действиями пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения.

Лефортовский суд Москвы счел вечеринку «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» и оштрафовал Vacío на 200 тысяч рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»). Кроме того, он получил арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Ранее Васильев также пытался обжаловать арест, однако во вторник, 26 декабря, Мосгорсуд признал решение Лефортовского суда законным и отменять не стал.