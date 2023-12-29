Найдена "замена" "отмененному" по понятной причине Филиппу Киркорову в фантастической комедии "Иван Васильевич меняет всё!"

Лента канала ТНТ, премьера которой должна состояться 31 декабря, - современный ремейк культовой картины Гайдая 1973-го. В изначальной версии проекта Киркоров сыграл, напомним, Петра I. Далее, после участия в "голой" вечеринке блогерши Ивлеевой, появилась информация, что сцены с участием оскандалившегося певца переснимут.

Некоторое время ситуация напряженно интриговала общественность - народ волновало, кто займет на экране место "отмененного" экс-поп-короля. По данным MK.RU, "все думали", что руководство проекта во главе с продюсером картины Тиной Канделаки поменяет Киркорова на Баскова…

"Но они решились на неожиданный шаг", - говорят инсайдеры, пригласив Никиту Кологривого.

Как сообщили источники, работу Никиты, который "после выхода "Слово пацана" стал большой звездой", Канделаки "лично приехала контролировать", как и весь "процесс пересъема", и тем, как играет молодой артист, "осталась довольна".

Теперь вместе Петра I-Киркорова в фильме появится Людовик XIV-Кологривый.

Также в ближайшие часы переснимут и сцены с участием певицы Анны Асти, сыгравшей в ремейке Барби, и тоже засветившейся на резонансной вечеринке.