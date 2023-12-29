Бузова получила травму перед новогодними праздниками

Накануне Ольга Бузова поделилась с поклонниками грустной новостью: она упала и сильно повредила колено. Об этом певица сообщила в Инстаграме*, выйдя на связь в слезах.

© Соцсети

«Просто посмотрите, как я упала у входа в офис. Просто на ровном месте... Не могу встать», — поделилась она.

К счастью, Оля — девушка не без чувства юмора, а потому, пожаловавшись на травму, вспомнила отрывок из собственной песни: «Не могу ни стоять, ни идти».

К несчастью, падение произошло прямо накануне концертов, однако отменять выступления Бузова не стала. Уже утром она вышла на связь и призналась, что, хотя ходить ей больно, а колено сильно отекло, все это мелочи жизни.

«До свадьбы заживет... Так что не вешать нос, все это ерунда», — добавила Оля.