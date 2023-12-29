Сергей Лазарев объяснил, почему больше не продюсирует: «Неблагодарное дело»

Певец Сергей Лазарев заявил в беседе с Voice, чтоб больше не планирует становиться продюсером.

Лазарев назвал продюсирование "неблагодарным делом", особенно в эту интернета и социальных сетей. До этого артист работал с участниками проекта "Хочу к Меладзе" Константином Черкасом и Святославом Степановым, которые выступали в дуэте DVOE.

Лазарев признался, что дуэт Черкаса и Степанова распался, так как они захотели заняться сольной карьерой.

"Ребята неплохо стартанули. Но потом они решили пойти сольно. Я понял, что не хочу препятствовать. Если человек хочет развиваться, контрактом его не удержишь", - поделился исполнитель.

1 декабря сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал "Айва ТВ" на полмиллиона рублей в клипе Сергея Лазарева "Так красиво" за "пропаганду ЛГБТ".