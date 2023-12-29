Лолита Милявская выступит в Новосибирске, несмотря на скандальную «голую» вечеринку

«До апреля еще много времени, но пока никакой информации об отмене концерта нам не поступало», – сообщили в справочной Дома культуры Железнодорожников. Концерт Лолиты Милявской должен состояться 2 апреля. На портале nsk.kassir.ru указано, что свободных мест уже нет. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что после призыва в Госдуме наказать участников «голой» вечеринки в ряде городов отменили концерты звезд, ставшими гостями эпатажной Насти Ивлеевой. В их число попала и Лолита Милявская. Фото: ФедералПресс / Анастасия Алимпиева