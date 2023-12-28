Лолита прокоменнтировала отмену своих концертов в России

Известная певица Лолита Милявская опубликовала в соцсетях ролик, в котором предстала в роли домохозяйки. В частности, она рассказала, что впервые за два месяца решила вымыть полы в своей квартире, пишет «Фонтанка».

В ночь на 21 декабря певица приняла участие в «голой вечеринке», организованной по инициативе телеведущей Анастасии Ивлеевой. Политики и общественные деятели жестко раскритиковали участников мероприятия. Кроме того, организаторы отменили концерты, в которых они должны были участвовать.

Исполнительница пояснила, что в последние дни ей постоянно звонят знакомые, спрашивают о жизни, произносят слова поддержки. Она добавила, что благодарна всем за добрые пожелания.

Кроме того, уточнила Милявская, она привыкает быть домохозяйкой после отмены концертов и готовится весной ухаживать за кустами на участке.