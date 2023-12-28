Лолита после скандала записала видео со шваброй: "Привыкаю быть домохозяйкой"

Надежда Лолиты на то, что её вчерашнее, второе по счёту, видео, посвящённое скандальной "голой" вечеринке (признана пропагандой ЛГБТ, движение запрещено в РФ), будет последним на эту тему, не оправдалась: сегодня певица выложила ещё одно.

Напомним, после посещения резонансного мероприятия Лолита выложила довольно жизнерадостный ролик, в котором рассказала о "прекрасном послевкусии" от мероприятия и призвала коллег игнорировать "хейтеров". Когда начались проблемы - в частности, отмена концертов, певица выложила ещё один, попытавшись сделать "работу над ошибками" и попросив публику жить дружно и "вместе", ведь скоро - Новый год.

Тем не менее концерты артистки продолжили отменять, а кадры с ней - убирать из эфиров новогодних программ. Что, очевидно, и стало причиной записи ролика третьего.

В нём Лолита в домашнем (но не откровенном) наряде позирует со шваброй и ведром.

"Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой… А ещё скоро весна и кусты надо подрезать…" - говорится в подписи к посту.

"Жизнь есть жизнь", - философски заключила Лолита на видео.