Парня Ивлеевой могут отправить в тюрьму

Модель Бориса Махмурова проверят на пропаганду ЛГБТ* после голой вечеринки Насти Ивлеевой. Известно, что на модель было подано заявление религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст».

Общественники считают, что своим полуголым видом на мероприятии он пропагандировал однополые отношения. По их мнению, людям, которые так одеваются, «плевать на ценности страны».

Если в действиях Махмурова надут что-то противозаконное, тогда ему может грозить тюремный срок.

Стоит отметить, что на «голой» вечеринке 32-летняя Ивлеева и 21-летний Махмуров спровоцировали слух о романе.

Ранее сообщалось, что голая вечеринка Ивлеевой может обернуться голым кошельком для многих звезд.