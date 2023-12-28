Юрист рассказал, могут ли Киркорова лишить звания Народного артиста

«Звание народного артиста Филиппу Киркорову было присвоено за творчество, как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», — заявил он.