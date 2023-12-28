Юрист рассказал, могут ли Киркорова лишить звания Народного артиста

Юрист заявил, что Киркорова не могут лишить звания Народного артиста
Юрист певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что его клиента не могут лишить звания Народного артиста из-за скандала с «голой» вечеринкой в московском клубе Mutabor. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Добровинского, участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой не может стать основанием для лишения звания Народного артиста России. Юрист также подчеркнул, что подобные действия никак не связаны с творчеством Киркорова.
«Звание народного артиста Филиппу Киркорову было присвоено за творчество, как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», — заявил он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста из-за участия певца в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.