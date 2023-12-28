Генпрокуратура после заявления общественников проверит 21-летнего Бориса Махмурова на пропаганду ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Махмуров — студент Финансового университета при Правительстве РФ, модель, сын актеров, сыгравших в «Сыщик петербургской полиции» и «Левиафан, искупление, чудо».

В ночь на 21 декабря он по приглашению своей подруги, телеведущей Анастасии Ивлеевой, принял участие в «голой вечеринке» в московском клубе.

Представители группы «Братство Морозов-Златоуст» отметили, что молодой человек «ходил и фоткался на вечеринке в неглиже, а значит, агитировал за однополую любовь и вообще вёл себя недостойно».

Журналисты пояснили, что Махмуров после широкого общественного резонанса испугался последствий и расстался с Ивлеевой. Они уточнили, что именно расставание с кавалером могло послужить причиной того, что Анастасия в видеообращениях пожаловалась на отсутствие защитника.