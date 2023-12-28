"Страсти": на продюсера Рудковскую подали в суд из-за нарушений авторских прав

На продюсера Яну Рудковскую подали в суд. Об этом сообщает издание "Страсти". По данным издания, на ООО "Поста да вип", основанное Яной Рудковской, подали два иска. ООО "Восьмая Заповедь" и ООО "Правовая Защита" потребовали взыскать с компании 155 тысяч рублей. В типе иска указаны экономические споры по гражданским взаимоотношениям. Как отмечает Telegram-канал, исковые заявления были направлены в адрес онлайн-журнала Posta Magazine, в котором было обнаружено нарушение авторских прав. На данный момент дело находится на рассмотрении. В октябре Рудковская открыла ООО "Красота в деталях". Фирма может торговать кондитерскими изделиями, напитками, парфюмерией, косметикой, а также хлебобулочными и мучными товарами. У нее также есть сеть магазинов по продаже одежды популярных брендов "Grand La Scala Fashion Group". Звезда основала компанию в 2003-м. С 2005 года Рудковская продюсирует певца Диму Билана. С 2009 года Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. В 2013 году у них родился сын Александр. В 2020 году на свет появился второй сын супругов - Арсений. Мальчик родился благодаря суррогатной матери.