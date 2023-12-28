От Рудковской потребовали деньги за нарушение авторских прав

На российского продюсера Яну Рудковскую подали в суд за нарушение авторских прав. Об этом пишет издание «Страсти».

К ООО «Поста да вип», учредителем которой является Рудковская, подали два иска. Истцами выступили компании ООО «Восьмая Заповедь» и ООО «Правовая Защита», они потребовали взыскать с продюсера 155 тысяч рублей.

Отмечается, что Рудковская является продюсером онлайн-журнала Posta Magazine, в адрес которого и пришли исковые заявления.