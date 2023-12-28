Старшая дочь Заворотнюк вернулась на родину

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила в соцсетях, что прилетела в Россию. До этого она находилась в Дубае, сообщили «Дни.ру».

© Соцсети

Именно через соцсети Анны поклонники Анастасии могут узнать хоть что-то о ее состоянии. Сама девушка не раз говорила, что очень обеспокоена состоянием матери, но при этом не имеет возможности постоянно находиться с ней рядом.

Известно, что старшая наследница живет на две страны — со своим молодым человеком они обосновались в Дубае. Но Анна не перестает посещать РФ, чтобы навестить близких и по делам.

И вот девушка объявила о своем возвращении на родину, опубликовав сторис. «Мы дома», — написала Анна, а также поделилась впечатлением от просмотра в полете фильма «Барби».