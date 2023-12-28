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Российского актера театра и кино, музыканта Михаила Боярского вновь госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что артиста доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Его жена Лариса Луппиан заявила, что привезла Боярского на обследование. Это вторая госпитализация актера за последний месяц.

28 ноября сообщалось, что Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.